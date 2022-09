Geen toeval: de heel sterke reeks van Standard tegen Club Brugge

Standard heeft in eigen huis met 3-0 gewonnen van Club Brugge. En eigenlijk is dat niet eens zo'n groot toeval.

De voorbije jaren was Standard in eigen huis namelijk onverslaanbaar tegen Club Brugge. Sinds 2018 zetten ze straffe statistieken neer.

2018:

Standard 4-1 Club Brugge

Standard 1-1 Club Brugge

Standard 1-1 Club Brugge

Standard 3-1 Club Brugge



2019:

Standard 2-0 Club Brugge



2020:

Standard 0-0 Club Brugge

Standard 1-1 Club Brugge



2021:

Standard 1-0 Club Brugge



2022:

Standard 2-2 Club Brugge#STACLU — STANDARDSTATS (@standardstats) September 18, 2022

In tien wedstrijden (vandaag inclusief) werd vijf keer gewonnen en vijf keer gelijkgespeelde op Sclessin. Toch wel straf.

Als we het doelsaldo van die tien wedstrijden ook eens in ogenschouw nemen, dan komen we uit op 18 goals voor de Rouches en 7 voor Club Brugge.