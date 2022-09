Meijer beseft dat Club Brugge erg zwak was vandaag: "Deze wedstrijd was Brugge onwaardig"

Bjorn Meijer zal zich zijn eerste Sclessin ervaring snel willen vergeten. De Nederlander ging met Club Brugge onderuit bij de Luikenaars: "We lieten veel te weinig zien vandaag."

Meijer beseft dat Club vandaag niet goed genoeg was en te kort kwam: “Deze wedstrijd was niet Bruggewaardig. We gaven vandaag niet alles, dat zag je aan de manier waarop we onze duels aangingen. Er was vandaag duidelijk een gebrek aan agressiviteit. Na de 1-0 zag je meteen dat zij geloof en een extra boost adrenaline kregen. Wij hadden enkele kopkansjes maar daar kwamen we tekort. We moeten gewoon ons eigen spel blijven spelen, dan zijn we altijd de betere ploeg.”

De Nederlander was onder de indruk van de Luikse supporters en beseft dat een twaalfde man van groot belang kan zijn: “Dat heb je in Jan Breydel ook hoor. Dan is er 30 duizend man die je naar de overwinning sleept, een twaalfde man is altijd een bonus. Het is niet dat het voor ons demotiverend werkt, je wil je ook kunnen bewijzen wanneer er zo’n supporters langs in het stadion zitten. Achja, we lieten vandaag veel te weinig zien.“