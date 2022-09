Paul Nardi maakte debuut voor Gent in Conference League, zien we hem ook in competitie? Ook Vanhaezebrouck reageert

Voor Paul Nardi was het een debuut tussen de palen voor AA Gent op bezoek bij Molde en ook tegen de Shamrock Rovers in de Conference League. Mag hij nog op meer kansen rekenen de komende weken, eventueel ook in de competitie? Zowel tegen Molde als tegen de Shamrock Rovers hield Paul Nardi de nul, met onder meer ook een paar reddingen. "Tegen Molde was het een moeilijke wedstrijd, waarin we er weinig uitkwamen." Geen regeling "Ik ben blij dat ik mijn debuut ondertussen heb gemaakt en probeer altijd de nul te houden. Als je de wedstrijd niet kan winnen, moet je zeker proberen hem niet te verliezen. Ik hoop op nog meer speelgelegenheid, maar concurrentie is eigen aan voetbal", klonk het bij Sporza. En wat denkt coach Vanhaezebrouck? "Er is geen regeling rond de doelmannen over wie wat speelt. Waarom zou ik een keuze moeten maken? Ik heb twee doelmannen die kwaliteit brengen, dus ik wil ze ook graag allebei gebruiken."



