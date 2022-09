Transfer naar Zulte Waregem: "Ik zie dit als een grote stap voorwaarts in mijn carrière"

De onderhandelingen duurden lang, maar uiteindelijk kwam Alioune Ndour in ons land terecht bij Zulte Waregem.

Meer dan een miljoen euro legde Zulte Waregem neer voor de Senegalees Alioune Ndour van FK Haugesund. “Voor mij is België een grote stap in het onbekende”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Maar van zodra ik hoorde dat Zulte Waregem belangstelling voor mij had, wou ik absoluut hierheen komen. Ik zie dit als een grote stap voorwaarts in mijn carrière.”

De landgenoot van Mbaye Leye moet dan wel weten te concurreren met Jelle Vossen. “Ik besef heel goed dat ik hier grote schoenen te vullen heb. Voor mij was de voetballer Leye een onbekende, maar ik heb ondertussen veel gehoord over zijn schutterskwaliteiten. Als spits zal ik zeker heel veel van hem kunnen opsteken.”

Ndour komt wel terecht bij de rode lantaarn van de competitie. “Dat dit in moeilijke omstandigheden moet gebeuren, door onze positie onderin het klassement, motiveert me enkel nog meer. Ja, ik ben een positieve jongen. Ik hoop alvast met dat positivisme iets toe te voegen aan de groep.”