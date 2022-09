Veel lof voor Standard: "Van het strafste dat ik in dertig jaar zag" en "Maand geleden werd nog gevreesd voor degradatie"

Standard haalde het knap in eigen huis van Club Brugge. Toegegeven: de bezoekers waren niet helemaal op de afspraak. Maar toch: Standard mag ook wel een pluim krijgen.

"Een maand geleden werd na een hopeloze start met 4 op 15 de vraag gesteld of Standard zelfs zou kunnen degraderen. En ineens halen ze 12 op 12", klinkt het bij Sporza bij monde van Peter Vandenbempt.

Verdiensten voor Deila

"Alle verdiensten daarvoor nog eens bij coach Ronny Deila, die eigenlijk al vanaf dag 1 een goede indruk maakt. In Luik werd hij nog altijd positief onthaald, ook in die mindere periode, door de manier waarop hij in het vak staat."

Vandenbempt had ook lof voor de tifo van Standard: "Dat is van het strafste dat ik in dertig jaar al gezien heb", aldus nog de man van de radio.