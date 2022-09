Waarom Mbaye Leye nog niet meteen moet vrezen voor job

Mbaye Leye incasseerde met Zulte Waregem een nieuwe zware nederlaag, deze keer tegen STVV. Essevee staat nu laatste.

Terwijl bij Cercle Brugge ondertussen de coach de laan werd uitgestuurd, moet Mbaye Leye nog niet meteen hetzelfde vrezen bij Zulte Waregem.

Hij kreeg zijn kans voor dit seizoen, kon zelf een deel van het transferbeleid bepalen en nu gaan bouwen aan een nieuwe ploeg.

Bouwproces

Het wordt een heel moeilijk seizoen - het budget van Essevee is bij de kleinste in de Jupiler Pro League - en dat beseffen ze aan De Gaverbeek ook wel.

En dus zal Leye niet zomaar en zeker niet snel worden ontslagen. Temeer een nieuwe oefenmeester ook niet de oplossing is of lijkt. Integendeel, het zou het bouwproces misschien zelfs nog meer in het gedrang brengen.