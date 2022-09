Samoise zoekt geen excuses: "Ik had er geen last meer van, maar mijn eerste helft was duidelijk minder"

Matisse Samoise stond zondag aan de aftrap in Genk-Gent nadat hij drie dagen ervoor nog forfait moest geven. De flankspeler kende echter een mindere eerste helft. "Een mindere dag, dat kan gebeuren", zei hij daarover.

Zijn spierblessure was alvast niet de oorzaak oordeelt hijzelf. “Ik had eigenlijk geen last meer, maar mijn eerste helft was duidelijk minder. Na rust liep het iets beter, maar voor de pauze was het gewoon te weinig wat ik bracht", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Samoise miste twee grote kansen. "Toen Laurent de bal naar mij speelde, week die nog lichtjes af op de voet van een tegenstander en daardoor had ik toch nog wat meer werk om die bal te controleren. Als ik iets sneller handel en met mijn linkervoet trap, zat er misschien meer in.”

“Bij die tweede fase was ik al lichtjes uit balans. Ik koos er bewust voor om een beweging naar rechts te maken om mezelf beter aanspeelbaar te maken, maar de bal was net iets te ver. Als ik iets sneller kan controleren, heb ik allicht meer kans om af te werken, maar het zat gewoon niet mee."