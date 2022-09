Ex-coach Anderlecht mist toch nog veel bij paars-wit: "De pers schrijft dan over de aanwezige kwaliteit, maar volgens mij overdrijft de pers"

Anderlecht heeft zijn start toch wel gemist en Aimé Anthuenis is streng voor zijn ex-ploeg. Volgens de oud-trainer van paars-wit is dit jaar de derde plaats ook weer het hoogst haalbare.

"Hetzelfde scenario speelt zich af. Vorig jaar was derde het hoogst haalbare. Vincent Kompany kon volgens mij niet beter doen met zijn spelersmateriaal", aldus Anthuenis bij De Tribune. "De pers schrijft dan over de aanwezige kwaliteit, maar volgens mij overdrijft de pers. Vorig seizoen zag ik Anderlecht in de beginfase voortdurend tegengoals slikken. Concentratie is ook een onderdeel van kwaliteit."

Anderlecht kan wel putten uit zijn fantastische jeugdacademie, maar dat zijn allemaal geen afgewerkte producten. "Anderlecht heeft het grote voordeel dat er altijd jeugdtalenten uit Neerpede blijven komen. Nu hebben ze Julien Duranville. Zeno Debast ook, maar de media moeten wel opletten die het ook die talenten niet te sterk bewierookt."