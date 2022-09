Gareth Bale wel degelijk van de partij voor duel met Rode Duivels

Gareth Bale speelt sinds deze zomer in de Amerikaanse MLS, maar is toch bij Wales opgedaagd voor het duel tegen België.

Gareth Bale trok deze zomer naar Los Angeles FC in de MLS. Omwille van de reisrestricties werd getwijfeld of hij wel op tijd in Europa zou geraken. Gisteren arriveerde hij in Wales, om dan vandaag mee te reizen naar België.

Wales staat voor een heel belangrijk duel in Brussel. De ploeg telt na vier wedstrijden amper één punt, na het gelijke spel tegen de Rode Duivels in Wales. Als het verliest dan degradeert het zo goed als zeker naar de B-poule.

Wales heeft met Joe Allen (Swansea), Aaron Ramsey (OGC Nice), Ben Davies (Tottenham) en Harry Wilson (Bournemouth) wel nog een pak andere afwezigen.