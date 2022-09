Gouden Bal-organisatie gaat nieuwe prijs uitdelen: de Socrates Prijs

France Football, de organisator van de Gouden Bal, zal op 17 oktober een nieuwe prijs uitdelen.

De Prijs Socrates zal uitgedeeld worden aan de aan spelers en speelsters die zich inzetten voor maatschappelijke en liefdadigheidsprojecten. Onder meer het project van Manchester United-speler Marcus Rasford om tijdens de coronacrisis gratis maaltijden uit te delen aan kansarme kinderen wordt als een voorbeeld gebruikt.

De prijs is vernoemd naar de in 2011 overleden Braziliaanse voetballer Socrates. Hij maakte deel uit van de "Corinthians Democracy" in de jaren '80 van vorige eeuw. De Braziliaanse club Corinthians maakte destijds keuze om over alle clubbeslissingen te stemmen. Dat terwijl Brazilië toen in een periode van militaire dictatuur zat.

Ook de broer van Sacrates zal in de jury zitten, net zoals organisatie Peace and Sport. Die houdt toezicht op ontwikkelings- en vredesprojecten in de sport.