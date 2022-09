Mannaert en Club Brugge bewijzen dat het ook anders kan: "Leeds bood 40 miljoen euro voor De Ketelaere, maar we hadden respect voor zijn keuze"

Club Brugge heeft sinds enkele weken een nieuw record achter de naam. De Belgische landskampioen verkocht Charles De Ketelaere voor maar liefst 32 miljoen euro aan AC Milan. Al kon de lat evengoed op veertig miljoen euro gelegd zijn.

Voor de volledigheid: de transfersom voor Charles De Ketelaere kan via een bonussensysteem nog oplopen tot 35 miljoen euro. Het jeugdproduct van blauw-zwart staat op die manier helemaal bovenaan als het op duurste uitgaande transfers komt.

“Leeds United bood veertig miljoen euro voor Charles”, aldus Vincent Mannaert zonder verpinken bij MIDMIDPodcast. “Het is niet zo dat De Ketelaere geen interesse had, maar op dat moment ging zijn voorkeur uit naar AC Milan.”

© photonews

Enig probleem: i Rossoneri waren iets minder happig om met extra miljoenen over de brug te komen. “Ik heb eigenlijk nooit gedacht dat we niet tot een akkoord zouden komen. Uiteindelijk is ook gebleken dat we er relatief vlot zijn uitgeraakt.”

“Op zo’n momenten zijn er nu eenmaal drie partijen”, besluit de algemeen manager van Club Brugge. “Charles begreep dat Milan aanvankelijk te weinig bood. Leeds wou dan wel meer betalen, maar ook wij hadden respect voor de keuze van onze speler.”