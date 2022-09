Volgens Jurgen Ekkelenkamp is zijn prima vormpeil te danken aan Mark Van Bommel: "Van Bommel is een trainer die heel eerlijk is, naar elke speler toe"

Jurgen Ekkelenkamp is prima begonnen met Antwerp aan het nieuwe seizoen. Na zes wedstrijden heeft hij vier assists achter zijn naam staan. Volgens hem is dit dankzij Mark Van Bommel.

"Ik had bij Hertha drie trainers in één jaar, dan is het lastig om je plek te vinden." Ekkelenkamp kon ook naar Club Brugge, maar koos op gevoel toch voor Antwerp. "Ik had een goed gevoel bij de gesprekken met Van Bommel en Marc Overmars. Ik voelde echt het vertrouwen. Van Bommel zei: ik denk dat je een hele belangrijke speler gaat worden", zei hij tegenover De Telegraaf.

Ekkelenkamp ziet dan ook een groot voordeel in de samenwerking met Van Bommel, die in zijn actieve carrière ook middenvelder was. "Dat is een voordeel, hij kan mij tips geven. Van Bommel is een trainer die heel eerlijk is, naar elke speler toe."

De middenvelder lijkt voorlopig dan ook niet snel weer weg te hoeven bij Antwerp. "Het ging er voor mij nu vooral om om weer aan spelen toe te komen. Die keuze pakt voorlopig goed uit."