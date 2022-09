Bjorn Meijer geniet bij Club Brugge en wil dat nog meer doen: "In Porto kwam echt het besef: kijk effe waar ik sta"

De uitmatch bij Standard viel tegen, maar voorts is het genieten voor Bjorn Meijer bij Club Brugge. Uiteraard zal vooral de verplaatsing naar Porto in de Champions League bijblijven.

Van de middenmoot in de Eredivisie vorig seizoen naar één van de assistgevers zijn bij een historische zege van Club in het kampioenenbal: het ging hard voor de 19-jarige Nederlander. "Ik was net gewisseld en dat laatste kwartier op de bank kwam echt even het besef van: kijk effe waar ik sta. Champions League, een vol uitvak dat uit zijn dak ging, Dat is dan een moment waarop ik geniet", getuigt Meijer bij Het Nieuwsblad.

Nooit opgeven

In een sport waarin de wedstrijden zich in sneltempo opvolgen, is daar niet altijd ruimte voor. "Dat doe ik misschien te weinig. Als ik in de bus stap is dat podium alweer weg natuurlijk, maar op dat moment had ik even kippenvel. Misschien dat ik later meer ga beseffen dat het wel goed en snel is gegaan. Dat vind ik ook mooi naar andere jongens toe. Dat het heel snel kan gaan en je nooit zomaar moet opgeven."

Sommigen vonden dat zijn overstap van Groningen naar Club wel héél vroeg kwam. Zelfs in zijn eigen gezin. "Mijn ouders zeiden altijd: nog twee jaartjes hier goed spelen en dan denken aan een mooie volgende stap. Maar toen kwam ineens Club Brugge, dat mogelijk Champions League ging spelen."

Het 'moeten winnen'

Een aanlokkelijke gedachte om daar deel van uit te maken. "Natuurlijk was het een heel grote stap, want ik kwam pas net in de Eredivisie kijken. Maar ik had ook niet het gevoel dat ik per se nog twee jaar moest blijven, omdat ik zó op mijn tenen moest lopen. Ik had mijn waarde en wil met de druk omgaan van kampioen moeten worden. Het moeten winnen. Daar wil ik aan gewend raken."