De Rode Duivels zullen de klus moeten klaren zonder Boyata en Onana

De kans dat Dedryck Boyata en Amadou Onano zullen aantreden vanavond tegen Wales is bijzonder klein. Dit liet bondscoach Roberto Martinez weten.

Dedryck Boyata zal uit voorzorg aan de kant blijven tegen Wales. De kersverse centrale verdediger van Club Brugge zal extra verzorging krijgen om mogelijks tegen Nederland aan te kunnen treden. "Een beslissing die we namen in overleg met de medische staf. Na Wales zien we wel of hij in aanmerking komt voor de match tegen Nederland."

Everton speler Amadou Onana is twijfelachtig en de kans lijkt klein dat hij tegen Wales zal aantreden. De bondscoach wil met hem geen enkel risico nemen na de trap die hij voorbij weekend kreeg. ''We moeten voorzichtig zijn"", aldus de bondscoach.