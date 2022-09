Krijgt Patro Eisden dit weekend een massa supporters van Vitesse over de vloer?

Dat maakt Parry zelf bekend via Twitter. Patro Eisden is samen met Leyton Orient en sinds kort Vitesse eigendom van Parry. De clubs vallen onder de Common Group.

Fans moeten vanuit Arnhem 150 kilometer reizen om in Maasmechelen te komen. Vitesse komt zelf niet in actie vanwege de interlandperiode.

Met deze ludieke actie hoopt de eigenaar een band te creëren met de aanhang. Supporters van Vitesse hoeven alleen een email te sturen met daarin hun gegevens om alles in orde te maken.

With @MijnVitesse 🟡⚫️ off this weekend for international play, we invite you to come watch @patro_eisden 🟣⚪️ Saturday at 20:00.

150km from Arnhem to Maasmechelen



FREE ENTRY FOR VITESSE SEASON TICKET HOLDERS



Email marketing@patroeisden.be with your info @common_sport pic.twitter.com/Av7Wmxoi8r