Jérémy Doku uitblinker bij België tegen Jong Oranje na moeilijk seizoensbegin bij Rennes

Jérémy Doku werd niet opgeroepen bij de Rode Duivels, maar moest tevreden zijn met een selectie bij de beloften. Daar heeft hij zich tegen Jong Oranje ook getoond.

Jérémy Doku (20) beleefde bij Rennes een minder seizoensbegin. Hij speelde nog maar 134 minuten voor Rennes in de Ligue 1 en dertien minuten in de Europa League. Hij kreeg enkel tegen Lens een basisplaats en werd toen na een uur gewisseld. De rest waren allemaal invalbeurten van zo'n twintig minuten.

Doku kreeg dan ook geen uitnodiging van Roberto Martinez, maar wel van Jack Mathijssen bij de beloften. Ook tegen Jong Oranje startte Doku op de bank, maar bij de rust mocht hij invallen. En dat deed hij goed. Doku gaf de assist voor de goal van Deman en zag zijn schot gered door Nederlands doelman Scherpen.

"Deze wedstrijden met de beloften zijn ideaal om ritme op te doen en om straks met een betere conditie terug te keren naar Rennes. De volgende match is al over drie dagen, maar ik zal maandag klaar zijn om te spelen. Als ik op het veld sta, denk ik niet aan wat er de voorbije weken gebeurd is. In mijn hoofd ben ik dan alleen bezig met voetbal", zei Doku bij Het Nieuwsblad.

Of Doku nog op het WK in Qatar mag rekenen, valt nog af te wachten. Als hij komende tijd goed presteert bij Rennes dan kan het nog voor de jonge Antwerpenaar.