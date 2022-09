Mathijssen heeft duidelijke boodschap voor mannen als Doku en Verschaeren

De beloften spelen zondag voor de Rode Duivels in Leuven een derby der Lage Landen. Maandag is Frankrijk de tegenstander voor een tweede oefenduel.

Bondscoach Jacky Mathijssen zal in deze twee vriendschappelijke oefenwedstrijden experimenteren met zijn ploeg. “Ik zie deze twee wedstrijden als vier keer 45 minuten om wat zaken uit te proberen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Dat hoeft niet noodzakelijk allemaal een succes te zijn. Soms is het leerzaam om eens wat dingen te durven. Iedereen zal minuten krijgen, maar sommige spelers zullen op een andere positie of in een andere rol worden uitgespeeld.”

Voor mannen als Jérémy Doku (Stade Rennes) en Yari Verschaeren (Anderlecht), die al bij de Rode Duivels aantraden, heeft hij een duidelijke boodschap. “Het is beter dat ze bij ons twee of drie keer 45 minuten spelen, dan maar tien minuten of helemaal niet bij de A-ploeg. Misschien maken ze zo zelfs meer kans om de bondscoach op andere gedachten te brengen.”