Nederland met 39-jarige doelman naar WK: "Een van de mooiste avonden van m'n leven"

Het lijkt precies op een sprookje. Remko Pasveer is op 38-jarige leeftijd op weg om de eerste doelman voor Oranje te zijn op het WK.

Bijna 39 is Remko Pasveer en hij vierde zijn debuut bij Oranje. De doelman van Ajax lijkt momenteel in een echt sprookje te leven. “Dit is een van de mooiste avonden van m'n leven”, zei Pasveer na de zege in Polen. “Een paar jaartjes terug had ik die niet kunnen dromen.”

Want daarvoor had hij wel wat geluk nodig. “Als André Onana niet geschorst was geweest, had ik nooit bij Ajax gezeten”, vertelt hij aan Het Parool. “En als Maarten Stekelenburg niet geblesseerd was geraakt, had ik vermoedelijk niet gekeept. Zo gek kan het gaan.”

Begin dit jaar wilde Louis van Gaal hem al selecteren, maar toen zat hij met een gebroken vinger. Nu lijkt Pasveer op weg om titularis te zijn op het WK.