AC Milan komt met duidelijke oproep over Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere maakte deze zomer zijn toptransfer van Club Brugge naar AC Milan.

Bij de Italiaanse topclub tekende Charles De Ketelaere een contract voor de komende vijf seizoenen. AC Milan ziet in CDK duidelijk iets voor de toekomst.

AC Milan-directeur Maldini doet dan ook een oproep in de weekendbijlage van La Gazzetta dello Sport. “Charles de Ketelaere is een toptalent, we hebben geen twijfels over hem. Geef hem wat tijd, maar hij heeft een ongelooflijk potentieel.”

Ondertussen is De Ketelaere negen officiële wedstrijden ver. Tot frustratie van de supporters en ook van zichzelf slaagde hij er in die matchen nog niet in om een goal te scoren voor zijn nieuwe werkgever.