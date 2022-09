Jongeling na blessureleed eindelijk aan aftrap voor Lierse: "Problemen begonnen al bij OHL, maar daar namen ze het eerst niet ernstig"

In de Croky Cup waren er op zaterdag heel wat interessante wedstrijden. En dat leverde ook heel wat op.

Lierse haalde de voorhamer boven tegen Racing Mechelen en bekert verder na een 5-1 overwinning tegen de Mechelaars. Daan Vekemans mocht eindelijk nog eens starten in de basis en leverde meteen ook een assist af, al kwam hij nog niet tot scoren.

"Ik denk dat ik mijn kans wel heb gegrepen. Jammer dat ik niet kon scoren, maar 5-1 winnen in een goed gevuld stadion is prima", aldus Vekemans in Het Laatste Nieuws.

Overbelasting

"Ik sukkelde met een overbelastingsblessure, een breukje in het scheenbeen. De problemen begonnen al bij OH Leuven, maar daar namen ze het in het begin niet ernstig met mijn klachten."

"Nu nog heb ik wat last, maar ik kon niet meer blijven stilzitten. Ik speel momenteel met pijnstillers, maar in principe kan de blessure niet verergeren."