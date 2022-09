Roberto Martinez moet keuze maken voor WK: "Het gaat tussen mij en Origi"

Met Romelu Lukaku en Michy Batshuayi zijn de twee spitsen voor het WK in principe zo goed als zeker.

Voor wie het derde plaatsje is, is momenteel niet echt duidelijk. Christian Benteke mag die plek sinds zijn vertrek naar DC United in de MLS vergeten, zo lijkt het.

Loïs Openda zou wel eens de man kunnen zijn die na Lukaku en Batshuayi op de derde plaats komt, zo oordeelt hij zelf over de keuzes die bondscoach Roberto Martinez moet maken.

“Lukaku is en blijft de nummer één. Michy is de tweede keus, hij speelt altijd als Lukaku er niet is. Divock Origi heeft het goed gedaan bij Liverpool en nu is hij bij Milan. Ik denk dat het mij en Origi gaat”, klinkt het bij Openda.