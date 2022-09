Beerschot bekert verder en is klaar voor treffen met 1A-ploeg: "Als we mogen kiezen: Antwerp of KV Mechelen thuis"

Beerschot bekert vlot een ronde verder. Een affiche tegen Antwerp of KV Mechelen in de volgende ronde: dat draagt de voorkeur weg van Frédéric Frans.

Die kreeg de aanvoerdersband om de arm na de vervanging van Ryan Sanusi op het veld van Knokke, waar Beerschot met 0-4 ging winnen. "Eerlijk? Ik vind dat een erg grote eer. Zeker na mijn lange revalidatie. Het is ook een blijk van erkenning van de coach. De voorbije weken heb ik de ploeg een aantal keer kunnen helpen met korte invalbeurten, deze basisplaats smaakt alvast naar meer", zegt Frans aan Gazet van Antwerpen.

Tegelijkertijd houdt de man die in januari 2020 op het Kiel belandde de voeten op de grond. "Pas op: ik ken mijn rol, hoor. Ik ben er voor die jonge gasten en ik wil ze beter maken. Ze weten dat ook. Het is een fantastische spelersgroep om mee samen te werken. De nieuwkomers brengen heel veel energie op het veld, maar ook in de kleedkamer. De vibe die hier hangt, dat is dag en nacht verschil met vorig jaar."

Liefst niet naar Eupen

In de volgende bekerronde lonkt mogelijk een ontmoeting met een ploeg uit 1A en dan kan Beerschot zich meten met het niveau dat het nastreeft. "We zullen uiteraard wel in elke wedstrijd ons stinkende best doen om te winnen. En tegen een eersteklasser zullen we er nóg meer op gebrand zijn om ons te tonen. Voorkeur? Liefst niet op verplaatsing naar Eupen. En als we dan toch mogen kiezen: Antwerp of KV Mechelen thuis."