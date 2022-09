Lukaku heeft zijn zegen gegeven: 'Chelsea en Inter kunnen nieuwe deal nu al sluiten'

De toekomst van Romelu Lukaku zal deze zomer geen soapserie worden. Chelsea FC en Internazionale FC zitten reeds rond de onderhandelingstafel. Ondertussen heeft ook de Rode Duivel zijn zegen gegeven.

We schreven eerder al dat Chelsea FC en Internazionale FC volgend seizoen opnieuw een huur uitwerken. In 2024 moeten de Italianen Big Rom dan weer definitief overnemen van de Engelsen. De constructie is simpelweg gemaakt om de financiële regelgeving te omzeilen.

La Gazzetta dello Sport weet dat de deal ondertussen bijna rond is. Ook Romelu Lukaku heeft inmiddels zijn wens kenbaar gemaakt. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht ziet een terugkeer naar Londen niet zitten en wil in Milaan blijven. Case closed?