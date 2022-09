'Newcastle schakelt versnelling hoger en gooit geheim wapen in de strijd om Tielemans te overtuigen'

Newcastle United schakelt een versnelling hoger in de strijd om de handtekening van Youri Tielemans. De Engelse traditieclub wil Graeme Jones het laatste duwtje laten geven.

Graeme Jones is bij Newcastle United de assistent-coach. Maar bovenal: de 52-jarige Engelsman was tussen 2016 en 2018 aan de slag als rechterhand van Roberto Martinez bij de Rode Duivels.

Volgens The Mirror willen The Magpies via hem een voet tussen de deur houden. Het contract van Tielemans bij Leicester City loopt in juni immers af. Newcastle hoopt de Rode Duivel in januari al voor een prikje op te halen.