Brandon Mechele 36 keer bij Rode Duivels onder Martinez, maar nauwelijks speelkansen

Brandon Mechele werd in de periode dat Roberto Martinez bondscoach is maar liefst 36 keer geselecteerd voor de Rode Duivels.

Al kwam Mechele bijna nooit tot spelen toe, al zou je dat toch anders verwachten. Van de 36 keer dat hij in de selectie zat, zat hij 19 keer op de bank. 15 keer moest hij in de tribune plaatsnemen.

Twee keer mocht hij de volle 90 minuten spelen. Dat gebeurde in oefenwedstrijden tegen Zwitserland en Ivoorkust.

In alle 19 keer dat Mechele op de bank zat kreeg hij slechts één minuut speelgelegenheid. Dat gebeurde in Kazachstan toen hij in de laatste minuut Vermaelen mocht vervangen.