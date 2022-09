Anderlecht kondigt contractverlenging van Amuzu aan: "Voel dat club en coach op me rekenen"

Na de transfersoap rond Francis Amuzu moest Anderlecht wel contractonderhandelingen met hem opstarten. Die zijn nu afgerond en de winger heeft zijn contract tot 2025 verlengd.

Amuzu zit al sinds 2015 bij Anderlecht en maakte in 2018 de overstap naar de A-kern. Sindsdien speelde hij al 166 wedstrijden voor paars-wit. Deze zomer was er grote interesse van Nice, maar na het vertrek van Sergio Gomez wou Anderlecht hem ook niet laten vertrekken. Onder Felice Mazzu is hij een basisspeler. Zijn blessure die hij opliep zou ook goed evolueren en hij zou tegen Charleroi kunnen spelen.

"Ik voel dat de club en de coach op mij rekenen. Dat vertrouwen doet me veel deugd. Ik ben dan ook erg trots op deze contractverlenging en ik hoop de supporters nog veel plezier te bezorgen", aldus Amuzu in een eerste reactie.