Cristiano Ronaldo kon afgelopen zomer een opvallende transfer maken: "Al-Hilal is in staat om de grootste sterren van de wereld binnen te halen"

Er waren geruchten dat Cristiano Ronaldo deze zomer Manchester United ging verlaten. Uiteindelijk bleef hij toch bij de club waar zijn carrière echt van start ging. De voorzitter van Al-Hilal wou hem anders wel overtuigen deze zomer.

Als Al-Hilal deze zomer geen transferverbod had gehad, dan had Cristiano Ronaldo nu misschien wel in Saoedi-Arabië gespeeld. Dat is Fahad ben Nafel, de voorzitter van Al-Hilal van overtuigd. "Ja, we hebben met Ronaldo onderhandeld", zegt hij tegen Thamanya. "Het probleem was niet het geld of de principes: Al-Hilal is in staat om de grootste sterren van de wereld binnen te halen. Maar we konden geen nieuwe spelers registreren door het transferverbod."

Het contract van Ronaldo loopt komende zomer af bij Manchester United. Al kan dit nog wel met één jaaar verlengd worden.