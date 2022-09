Boniface doet onthulling: "Had ook bij twee topclubs in 1A kunnen spelen"

Union SG doet het een stuk minder dan vorig seizoen, maar de ploeg van Karel Geraerts staat toch met 16 op 27 achter hun naam.

Union SG verloor naast trainer Felice Mazzu ook enkele sterkhouders. Victor Boniface, opvolger van Deniz Undav, doet het helemaal niet slecht.

Hij scoorde ondertussen al drie doelpunten en deelde twee assists uit in acht wedstrijden. Dat hij bij Union SG speelt is opvallend, want hij had elders kunnen staan.

“Twee jaar geleden had ik normaal gezien bij Club Brugge getekend. Alleen liep ik net dan een zware blessure op”, zegt Boniface aan La Dernière Heure.

Die hield hem een jaar lang aan de kant met een meniscusblessure. Maar er waren nog geïnteresseerden naast Union deze zomer.

“Tijdens de kwalificaties voor de Champions League met Bodo/Glimt vertelde mijn makelaar dat er meerdere ploegen belangstelling toonden, waaronder Union, Groningen en Anderlecht. Al denk ik niet dat ze een concreet bod hebben uitgebracht.”