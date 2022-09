CEO Kortrijk duidelijk: "Elke club die onderaan staat overweegt dat" en "Wat als we Antwerp nu eens kloppen?"

KV Kortrijk is met 7 op 27 erg matig aan het seizoen begonnen en wisselde ondertussen al van coach. Dit weekend wacht leider Antwerp.

Bij KV Kortrijk werd Karim Belhocine ondertussen vervangen door Adnan Custovic. "Elke ploeg die onderaan staat overweegt een trainerswissel", beseft CEO Matthias Leterme in Het Nieuwsblad.

Hard gewerkt

"Er wordt hard gewerkt en ik zie een goede dynamiek sinds de trainerswissel. We hebben voldoende spelers die het verschil kunnen maken."

Toch is een 7 op 27 echt niet om over naar huis te schrijven: "Wat als we Antwerp nu eens kloppen? We hebben niets te verliezen en hoe langer hun winstreeks duurt, hoe nabijer de eerste nederlaag."