KVO brengt belangrijke nuance aan bij dalende toeschouwersaantallen: "Bijzonder moeilijk voor fans om te plannen"

Nergens dalen de toeschouwersaantallen zo erg als bij KVO. Daar moet wel een belangrijke nuance bij geplaatst worden, vindt de kustploeg. Er zijn immers specifieke redenen waarom Oostende het moeilijker heeft om volk naar het stadion te lokken.

KVO verwijst hiervoor naar een artikel van Het Nieuwsblad. Persverantwoordelijke Bram Keirsebilck stond de krant te woord. "Pas elf dagen vooraf wisten we op welk uur we zaterdag 10 september thuis tegen Eupen zouden spelen. Dat maakt het bijzonder moeilijk voor onze fans om te plannen."

Combiregeling

Ook de vaak verplichte combiregeling valt in Oostende niet goed. "We hebben begrip voor het standpunt van politie en veiligheid, maar voor ons betekent dit dat we de mensen mislopen die een weekendje Oostende willen koppelen aan een match. Bovendien hoort bij zo'n combiregeling ook dat we via onze loketten op wedstrijddagen geen tickets meer mogen verkopen. Ook de dagjestoeristen en spontane fans worden zo uitgesloten."

Dat gaat over een heel seizoen dan toch doorwegen. "Dat scheelt voor ons in de zomer al snel zo'n 500 tickets per match." Daarnaast wordt zoals op vele plekken ook het zondagavondvoetbal om 21u aan de kaak gesteld. Burgemeester Bart Tommelein stuurde al een e-mail naar de Pro League om dat aan te kaarten.