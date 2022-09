Moeilijke keuzes voor Carl Hoefkens? "Hoe moeilijker, hoe beter voor de ploeg"

De ziekenboeg bij Club Brugge loopt helemaal leeg, waardoor het voor Hoefkens nog wat lastiger wordt om te selecteren.

Zowel Buchanan, Mata als Lang zijn op de weg terug bij Club Brugge, waardoor enkel Mats Rits overblijft in de ziekenboeg.

En dus wordt het voor Carl Hoefkens steeds moeilijker om zijn keuzes te gaan maken. Of kan hij - Europa indachtig - gaan roteren.

Moeilijke keuzes

"Hoe moeilijker de keuzes voor mij worden, hoe beter het is voor de ploeg", ziet Carl Hoefkens er bij Het Laatste Nieuws het positieve van in.

"Ik moet de kwaliteit die ik in de groep heb kunnen gebruiken. We moeten professioneel spelen als we die vierde titel op rij willen hebben."