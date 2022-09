Ronny Deila heeft er vertrouwen in: "Ik denk dat we een goede kans maken op een overwinning"

Standard opent het weekend op vrijdagavond tegen Seraing. Ronny Deila onderschat de tegenstander niet, maar verwacht wel de overwinning in de derby.

Met vier overwinningen op rij is Standard in opmars. Deze lijn willen ze verder trekken tegen Seraing. Deila zou graag 15 op 15 zien. “We willen ons opnieuw van onze beste kant tonen. Maar iedereen is aan elkaar gewaagd in deze competitie en Seraing heeft al veel pech gehad. Als je naar hun ‘expected goals’ kijkt, dan hebben ze minder goals gemaakt en meer geïncasseerd dan verwacht. Anderzijds: als ik naar onze kwaliteiten kijk, dan denk ik dat we een goede kans maken op een overwinning. Net zoals tegen elke andere ploeg in België“.

Vorig seizoen verloor Standard nog met het kleinste verschil in eigen huis tegen de buren uit Seraing.