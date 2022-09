"Supporter staat centraal", maar is dat wel zo? Voetbalfan stuurt massaal zijn kat naar het stadion

Het gaat niet goed met de aandacht in de stadions. Dit seizoen blijven veel supporters weg van de Belgische voetbalvelden.

"De supporter staat centraal", aldus Lorin Parys in Het Laatste Nieuws over de hele zaak. Maar of dat echt zo is?

Ferme daling

Doordat er van vrijdagavond tot zondagavond voetbal wordt gespeeld is het soms een kluwen waar een kat zijn jongen niet in kan vinden.

En dat levert dus ook een matige belangstelling op. Na negen speeldagen zien we een daling met gemiddeld meer dan 20% in vergelijking met drie seizoenen geleden.