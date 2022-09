🎥 Beelden van een feestende Eden Hazard doen Spaanse pers huiveren

Er zijn beelden opgedoken van Eden Hazard die aanwezig is in een nachtclub. In de Spaanse pers zorgde dat voor wrevel.

Volgens Spaanse media bevond Eden Hazard zich in een nachtclub in België en zou dat gebeurd zijn tijdens de laatste interlandbreak. Het zou van vorige vrijdagavond zijn. 2 dagen voor de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Maar dat is niet bevestigd. Het is wel zo dat de spelers die avond vrij hadden gekregen.

In het Spaanse Sport nemen ze de beelden ernstig en tillen ze zwaar aan de beelden: "Een paar dagen geleden klaagde Hazard over een gebrek aan speelminuten bij Real Madrid, maar zijn houding naast het veld is niet goed. En dat als een van de duurste transfers ooit voor de club.