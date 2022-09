Jong Genk wil scoren in de Challenger Pro League: "Nog steeds haalbare doelstelling"

Tuur Rommens is bij trainer Hans Somers al twee seizoenen de aanvoerder van de beloften. Hij maakt een eerste analyse op van de Challenger Pro League.

Jong Genk speelt dit seizoen in 1B en daar is de 19-jarige Rommens blij mee. “Het niveau ligt zoals verwacht hoger dan bij de beloften. We begonnen goed en klopten leider Lierse met 4-1. We trokken de lijn qua voetbal door, maar we lieten punten liggen omdat we onze kansen niet afmaakten. In het vervolg van de competitie moeten we aan onze werkpunten schaven”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

De tegenstand mag er zijn. “Voetballend kunnen we met ze mee, maar ze hebben meer kracht dan ons. Ook qua maturiteit zijn ze beter. Ze kunnen een wedstrijd controleren en afmaken. Ze zijn uitgekookter. RWDM was veruit de beste ploeg. Zij zullen samen met Lierse, Beerschot en Beveren voor de titel strijden.”

“In de terugronde zullen we sterker voor de dag komen. We zetten nu stappen en schaven aan onze werkpunten. Play-off 1 is nog steeds een haalbare doelstelling, maar we moeten nú punten pakken. We mogen de clubs boven ons niet verder laten uitlopen.”