Louis van Gaal moet kiezen: Vincent Janssen of Brian Brobbey

Ook bij Nederland zijn er stevige knopen door te hakken om de WK-selectie te maken. Zo is het uitkijken of Vincent Janssen de selectie haalt.

Tegen Polen viel de Nederlander van Royal Antwerp FC goed in, maar tegen de Rode Duivels was hij zo goed als onzichtbaar, zo mekte Arnold Mühren op in De Telegraaf.

“Hij heeft wel een paar keer goed de bal vastgehouden, maar er ging weinig dreiging van hem uit. Hij is natuurlijk sterk met een man in zijn rug, zoals hij ook tegen Polen liet zien, maar over de hele linie vond ik het tegen België toch te weinig wat hij op de mat legde.”

Voor de spitspositie zou er enkel nog één plaats over zijn in de selectie. “Janssen en Brian Brobbey zijn een beetje dezelfde types, spitsen die goed een bal kunnen vasthouden, maar ik vind Brobbey meer hebben qua snelheid en voetballend vermogen. De doorslag zal geven wie de komende tijd het meest speelt bij zijn club. Het worden nog twee interessante maanden.”