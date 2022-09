Pletinckx en Patris bij de Jonge Duivels: "De physical coaches grapten dat we op vakantie waren"

Geen Ewoud Pletinckx en Louis Patris te bespeuren op de Banqup Campus afgelopen week. Beide verdedigers werden tijdens de interlandbreak opgeroepen voor de Nationale Belgische U21. Voor Louis Patris was het zelfs zijn eerste selectie.

“Ik was uiteraard bijzonder fier met de selectie,” opent Louis Patris het dubbelinterview met Ewoud Pletinckx op de website van OH Leuven. “Het is absoluut een eer om je land te mogen verdedigen. Een selectie voor de nationale beloften is toch nog iets heel anders dan een selectie bij de jeugdploegen.” Naast hem knikt Ewoud Pletinckx instemmend. “Elke selectie is opnieuw een bevestiging dat je goed bezig bent. Er worden veel grote namen geselecteerd en het is uiteraard leuk om daar deel van uit te maken.”

Beide verdedigers kenden, net als heel OH Leuven, een sterk seizoensbegin. Toch kwam de selectie als een verrassing, zeker voor Louis Patris die nog nooit was opgeroepen. “Ik was langs één kant uiteraard verbaasd door mijn selectie, want ik had dit nooit durven dromen bij de start van het seizoen. Langs de andere kant hoopte ik stiekem wel, door onze sterke start en mijn goede statistieken, om erbij te zijn.” En een verrassing was het zeker beaamt Ewoud. “Wij weten eigenlijk ook pas op het moment van de persconferentie dat we erbij zijn. Tegelijkertijd ontvangen we een mailtje met onze selectie.”

Dankzij de aanwezigheid van Ewoud verliep de integratie bij de jonge Duivels vlot voor Louis. “Het is niet evident om in een groep terecht te komen waar iedereen elkaar al kent, maar Ewoud heeft me goed geholpen. Met Raskin speelde ik bij de jeugd van Standard Luik, dus ook hem kende ik goed.” Een nieuwe groep, maar ook een nieuwe werkwijze voor de spelers van OH Leuven. “Het verschil in training is toch wel groot,” aldus Ewoud. “Bij Leuven wordt er een pak meer fysiek getraind. Bij de nationale beloftenploeg ligt de focus vooral op het tactische aspect, wat ook logisch is. Maar als we dan terugkomen, grappen onze physical trainers wel eens dat we precies op vakantie zijn geweest.”

De nationale U21 speelde een tweeluik tegen Nederland en Frankrijk. Twee mooie affiches. “Beide ploegen horen bij de top van het Europese voetbal. Ondanks een kleine nederlaag en een gelijkspel hebben we wel heel wat ervaring opgedaan. De Nederlandse spits Brian Brobbey was misschien zelfs één van de beste spitsen waar ik ooit tegen stond,” aldus Ewoud Pletinckx. Voor Louis werd het een debuut in het eigen King Power at Den Dreef Stadion. “Het was extra speciaal dat ik mijn debuut kon maken op ons eigen veld en voor al mijn vrienden en familie. Maar het heeft me ook geholpen want ik ken het veld en de afmetingen van het veld als mijn broekzak,” besluit Louis met een knipoog.

Maar niet enkel Louis Patris en Ewoud Pletinckx werden opgeroepen voor de nationale ploeg. Ook Richie Sagrado werd opgeroepen voor de Belgische U19. Hij nam het op tegen ploeggenoot Kevin Shkurti, die werd opgeroepen voor de U19 van Albanië. België won de wedstrijd met 1-3. Enkele dagen later plaatste de Belgische U19 zich voor de volgende kwalificatieronde van het EK, na een 0-0 gelijkspel tegen Spanje. Richie speelde 90 minuten mee. Ten slotte werden ook Tamari, Thorsteinsson, Ouedraogo en Buksa opgeroepen voor hun land.