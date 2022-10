Amuzu legt uit waarom hij bij Anderlecht bleef: "Nog nooit een trainer gehad die zo dicht bij mij stond, zelfs Kompany niet"

Francis Amuzu kon deze zomer naar Nice en het was de eerste keer dat een club zo concreet voor hem was. De winger bleef echter en dat had veel te maken met de aanwezigheid van Felice Mazzu.

Mazzu sprak op Amuzu in na het vertrek van Sergio Gomez. "Vanaf de eerste dag vroeg de coach mij om te blijven. Hij benadrukte dat hij voor mij een belangrijke rol zag weggelegd in de ploeg en dat ik dus mijn kansen zou krijgen", vertelt hij in HLN. "Zijn persoonlijke en warme aanpak doet mij deugd, dat is echt wat ik nodig heb. Ik denk niet dat ik al een trainer gehad heb die zó dicht bij mij stond, zelfs Kompany niet. De coach en Peter (Verbeke, red.) hebben me samen op het hart gedrukt dat ik een belangrijke speler ben voor Anderlecht en dat ik er hier nog niet alles heb uit gehaald."

Amuzu beseft zelf ook dat hij beslissender moet worden. "Ik wil er dit seizoen echt staan. Aan mijn statistieken moet ik nog werken. In vergelijking met vroeger leg ik me nu wel minder op om te moéten scoren of beslissend te zijn, om zo de druk af te houden. Natuurlijk besef ik dat spelers afgerekend worden op statistieken... Maar ik wéét dat ze bij mij zullen volgen. Ik moet vaker op de juiste plaats staan en rustiger zijn voor doel. Vergeet niet dat ik de voorbije jaren zelden op mijn beste positie, de linkerflank in een 4-3-3, heb gespeeld."