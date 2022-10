FIFA-voorzitter Infantino reageert op drama in stadion in Indonesië: "Niet te bevatten tragedie"

De voetbalwedstrijd tussen aartsrivalen Arema Malang en Persebaya Surabaya is na afloop helemaal uit de hand gelopen. Naar schatting 3.000 supporters bestormden het veld en de politie deed nog een poging om de orde te herstellen. In totaal kwamen er tot nu toe 174 mensen om het leven.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft intussen gereageerd op de tragedie. “Dit is een zwarte dag voor iedereen die bij voetbal betrokken is en een tragedie die niet te bevatten is. Ik betuig mijn diepste medeleven aan de families en vrienden van de slachtoffers die hun leven hebben verloren na dit tragische incident.”

“Samen met de FIFA en de wereldwijde voetbalgemeenschap gaan al onze gedachten en gebeden uit naar de slachtoffers, degenen die zijn gewond, samen met de bevolking van de Republiek Indonesië, de Aziatische voetbalbond, de Indonesische voetbalbond en de Indonesische voetbalcompetitie in deze moeilijke tijd”, besloot de Zwitserse FIFA-voorzitter.

In Nederland en Spanje zullen voor alle matchen een minuut stilte worden gehouden.

“The football world is in a state of shock following the tragic incidents that have taken place in Indonesia at the end of the match between Arema FC and Persebaya Surabaya at the Kanjuruhan Stadium." - FIFA President Gianni Infantino.



