Indonesische coach doet pakkende getuigenis: "Fans stierven in de armen van spelers"

In Indonesië vielen minstens 125 doden en 323 gewonden toen fans na afloop van een wedstrijd het veld bestormden.

De politie greep hard in bij de veldbestorming, maar dat zorgde voor een ontzettend groot menselijk leed. Trainer Javier Roca van Arema legde een schokkende verklaring af later op de avond.

“Na de wedstrijd ging ik naar de kleedkamer en sommige spelers bleven op het veld. Toen ik terugkwam van de persconferentie, ontdekte ik de tragedie in het stadion”, klonk het.

“De spelers kwamen langs met slachtoffers in hun armen. Het ergste was toen de slachtoffers werden behandeld door de teamarts. Ongeveer twintig mensen werden door hen behandeld, vier stierven er. Er waren fans die stierven in de armen van de spelers.”

Volgens Roca was het stadion niet klaar om zoveel volk te ontvangen en hadden de organisatoren de chaos niet verwacht. Ook het optreden van de politie wordt in twijfel getrokken.

“Ik denk dat de politie te ver is gegaan, ook al was ik niet op het veld en heb ik de tragische afloop niet aan den lijve ondervonden. Als we naar de beelden kijken, hadde politie misschien andere methoden kunnen gebruiken.”