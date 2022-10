🎥 Verschrikkelijke stadionramp in Indonesië: zeker 174 doden bij voetbalmatch

In Indonesië zijn minstens 174 mensen omgekomen nadat supporters na het laatste fluitsignaal het veld bestormden. Er zijn nog 180 gewonden ook.

De rellen ontstonden na de wedstrijd tussen Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya uit Soerabaja. De wedstrijd eindigde op 2-3 in het voordeel van de bezoekers.

Na de wedstrijd bestormden duizenden supporters van beide ploegen het veld. De politie zette traangas in om de relschoppers uiteen te drijven.

De meeste slachtoffers vielen door zuurstofgebrek in de menigte op het veld klonk het bij de lokale politie. Ook twee politieagenten zouden zijn omgekomen. Alle wedstrijden in de hoogste divisie van het Indonesische voetbal zijn voor een week uitgesteld.

Om rellen te voorkomen was het advies gegeven om geen tickets aan bezoekende supporters te verkopen, maar die raad is niet opgevolgd. Er waren ook veel meer toeschouwers in het stadion dan toegelaten.