Geen twijfel bij figuur van Felice Mazzu: "Intern is alles duidelijk"

Anderlecht zit in de hoeken waar de klappen vallen. Vijf nederlagen of tien wedstrijden doen de buitenwereld vrezen voor de positie van Felice Mazzu.

Wint de ploeg, dan hebben de spelers het gedaan. Als het niet goed gaat bij een voetbalploeg, dan wordt er automatisch naar de trainer gewezen. Ook bij Anderlecht is dat het geval, maar niet binnen de club zelf.

“De bazen van Anderlecht zijn overtuigd van de kwaliteiten van deze spelersgroep en van de coach voor een plek in de top 4. Maar de conclusie is dat zij op dit moment de verwachtingen niet hebben kunnen inlossen”, zegt Peter Vandenbempt op Sporza.

Bij veel supporters lijkt Mazzu het al verkorven te hebben. “Met elke nederlaag wordt de druk groter. Op het programma staan nu 2 matchen tegen West Ham in de Conference League, een uitmatch tegen KV Mechelen en een thuiswedstrijd tegen Club Brugge. De komende weken zijn dus meer nederlagen mogelijk.”

Binnen de club is het gevoel anders. “Maar intern is alles duidelijk. De spelers staan pal achter hun coach, die hamert op grinta, passie en verticaler voetbal. Het bestuur gelooft ook dat de coach het tij zal doen keren. Alleen moet Felice Mazzu dat geloof zelf ook blijven uitstralen. Hij mag geen angst of twijfel tonen over zijn positie.”