Daags voor de wedstrijd tegen Atletico Madrid: enkele afwezigen op training bij Club Brugge

Dinsdag speelt Club Brugge in de Champions League thuis tegen Atletico Madrid. Een dag voor die belangrijke wedstrijd trainde Club een laatste keer, maar niet iedereen was aanwezig.

De opvallendste naam die op de training bij Club Brugge afwezig was, was Andreas Skov Olsen. Hij was zaterdag al ziek en was 2 dagen later nog niet hersteld. Het lijkt de wedstrijd tegen Atletico Madrid dus niet te halen.

Dedryck Boyata had een blessure bij de Rode Duivels opgelopen en was nog niet hersteld. Daardoor was ook hij er niet bij op de training. Nog een afwezige was Denis Odoi. Wat de reden daarvoor was, is niet duidelijk.

Wie wel aanwezig waren, waren Clinton Mata en Abakar Sylla. Na een periode met blessures te sukkelen, is dat dus goed nieuws voor Mata. Maar of hij al zal spelen, is nog niet duidelijk.

In de namiddag volgt nog een persconferentie. Daar zal trainer Carl Hoefkens meer uitleg geven over de situatie van de spelers.