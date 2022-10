Premier League: Vier Belgen bij Leicester City kunnen voor het eerst dit seizoen winnen en ze pakken meteen uit

Na acht wedstrijden is de eerste zege van het seizoen eindelijk binnen voor Leicester.

Leicester City was dramatisch aan het seizoen begonnen met zes nederlagen en een gelijkspel bij Brentford op de openingsspeeldag. Het stond zo troosteloos laatste met slects één puntje.

In een duel met de voorlaatste, Nottingham Forrest, lukte het eindelijk wel voor Leicester City. James Maddison wees zijn ploeg de weg met een goal na 25 minuten. Twee minuten later al verdubbelde Harvey Barnes de score. En tien minuten voor de rust maakte Maddison zijn tweede van de avond.

Ook na de rust scoorde Leicester City nog eens via Patson Daka. Door de zege geeft Leicester nu de laatste plaats door aan Nottingham Forest, maar het heeft wel nog even veel punten. Bij Leicester stonden drie Belgen aan de aftrap: Castagne, Faes en Tielemans. Tien minuten voor tijd viel Praet ook nog in voor Tielemans.

.@harveybarnes97 laat al eens graag een plakje (Notting)ham afsnijden bij de lokale slager! 😏🔪 pic.twitter.com/MG4t2q4g0a — Play Sports (@playsports) October 3, 2022