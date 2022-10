Cercle Brugge ziet oude bekende terugkeren in de technische staf

Rahdi Jaïdi zal de technische staf van Cercle Brugge vervoegen en volgens de sociale mediakanalen van de club is deze nu compleet.

Radhi Jaïdi zal zich voornamelijk toespitsen op de individuele trainingstrajecten voor de spelers, net als het dagelijks klaarstomen en begeleiden van de kern voor trainingen en wedstrijden. Dit laat De Vereniging weten op hun website.

.@RadhijaidiOff (47) keert terug naar Cercle. Nadat hij eerder al actief was voor Groen-Zwart, meer bepaald in de periode tussen feb-aug 2021, zal hij nu opnieuw een belangrijke rol voor Cercle vervullen. Met de aanstelling van Jaïdi is de technische staf opnieuw voltallig. 🟢⚫️