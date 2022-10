Geen goed voorbeeld voor Club Brugge: Club NXT verliest van Atletico Madrid in de Youth League

Club NXT heeft aan Club Brugge geen goed voorbeeld gegeven. Ze verloren in de Youth League met 1-3 van Atletico Madrid.

Enkele uren voor de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Atletico Madrid speelden hun belofteteams tegen elkaar in de Youth League.

Na een kwartier kwam Club NXT al op achterstand. Niño maakte het openingsdoelpunt. Nadien probeerde Club langszij te komen, maar de poging van Audoor werd gepakt door de doelman van Atletico. Ook De Smet en Talbi hadden een goede kans om gelijk te maken, maar hun schot was niet gekadreerd.

Tussendoor kwam Club nog goed weg. Een schot spatte uiteen op de paal. Op vlak van rust leek Club toch gelijk gemaakt te hebben, maar de kopbal van Vanrafelghem werd afgekeurd door buitenspel. We gingen rusten met 0-1.

De 2e helft kon niet veel slechter beginnen voor Club. Ze slikten een olympische goal van Diez. Club bleef op zoek gaan naar een goal, maar Atletico kon nog eens scoren via Gismera. Enkele minuten later mocht Atletico met 10 man verder. Boñar kreeg zijn 2e geel. Later kende Club ook pech. Een kopbal van Vermant strandde op de paal.

Op het einde van de wedstrijd moest Club ook met 10 man verder. Ook Vermant kreeg zijn 2e gele kaart. Goemaere kon nog milderen tot 1-3, maar dat waren ook de eindcijfers.