Een ontketende Sadio Mané en blunderende doelmannen bij de Portugezen

Een schitterende Sadio Mané en blunderende doelmannen bij Sporting Lissabon. Het was al een leuke vooravond in de Champions League.

Bayern München - Viktoria Plzen

Leroy Sané opende de score na een goede individuele actie alvorens Serge Gnabry de 2-0 in de verre hoek werkte. Sadio Mané zorgde kort daarna voor de definitieve beslissing door zijn tweede van de avond te maken. Na twintig minuten was het niet de vraag of Bayern zou gaan winnen, maar met hoeveel doelpunten verschil. Al voor rust kregen ze de kansen om de score op te voeren. Jamal Musiala stuitte op doelman Marian Tvrdon en had de pech dat zijn 4-0 werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft voerde Bayern de score alsnog verder op. Opnieuw Sané maakte de 4-0 en invaller Eric Maxim Choupo-Moting maakte er 5-0 van.

Olympique Marseille - Sporting Lissabon

Ondanks dat OLM achter gesloten deuren speelde omwille van een sanctie na de incidenten tegen Eintracht Frankfurt begon de wedstrijd later omwille van de vele files rond het stadion. Sporting was hiervan niet onder de indruk want Trincao opende de score voor de Portugezen. Toen gingen echter de lichten uit bij Sporting.

Adán, voormalig doelman van Real Madrid, nam in het vijfmetergebied te veel tijd. De inkomende Alexis Sánchez blokkeerde zijn trap en kwam op die manier tot scoren. Kort na het doelpunt van Alexis maakte Amine Harit de 2-1 uit een kopbal, waarna de avond nog dramatischer werd voor Adán. De doelman kwam zijn strafschopgebied uit bij een poging om Nuno Tavares van de bal te houden en bokste die weg dit buiten de grote rechthoek. Rood en doelman Franco Israel moest zodoende binnen de lijnen komen. Israel zat mis bij een corner, waardoor Leonardo Balerdi de 3-1 binnenkopte.

De eindstand werd vastgelegd door voormalig Anderlechtverdediger, Chancel Mbemba.