Gent staat voor cruciale dubbele confrontatie: "Voor een van beiden zeker beslissend"

AA Gent heeft na twee wedstrijden vier op zes in de Conference League. En dus lijkt Europese overwintering toch al wat dichterbij te komen.

"Djurgarden is ook niet te onderschatten, ze zijn het nummer 3 in Zweden en staan dicht bij de top-2", aldus Hein Vanhaezebrouck over de derde tegenstander in de groep.

Cruciale dubbele confrontatie

De Zweden leiden samen met Gent met 4 op 6. "De dubbele confrontatie zal voor een van beide ploegen cruciaal worden."

"Wie minstens vier op zes pakt in die wedstrijden, die is al een heel eind. En bij gelijke spelen kan Molde profiteren, al mogen ze Shamrock Rovers zeker niet gaan onderschatten. Zij spelen ook zeker nog een rol."