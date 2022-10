Het gekwispel is voorbij: de komende twee weken kunnen Belgische teams zich aan Europa laten zien tegen de échte toppers

Het kwispelen is gedaan, het echte werk in Europa kan dan gaan beginnen voor de Belgische teams. De komende weken wordt over veel beslist en tegelijkertijd ook nog niet.

Op de eerste twee speeldagen deden de Belgische teams het in Europa heel erg goed, maar het is op speeldagen 3 en 4 dat ze allen misschien wel hun zwaarste test in de groep lijken te krijgen. En dus kan het nu écht gaan beginnen.

In de Champions League neemt Club Brugge (6 op 6) het op tegen co-leider Atlético Madrid. Volgende week is er al meteen speeldag 4, in Madrid. Elk punt dat blauw-zwart pakt kan een enorme bonus zijn, verder hoopt het met oog op de tweede plaats misschien best op gelijke spelen in de duels tussen Porto en Leverkusen.

Europa & Conference League

Hetzelfde een beetje in de Europa League, waar zowel Union als Sporting Braga 6 op 6 hebben en aan een dubbele confrontatie beginnen. Ook daar lijkt een gelijkspel tussen Union Berlin en Malmo de komende weken het meest interessante.

© photonews

Anderlecht begon met 4 op 6 aan hun avontuur in de Conference League en neemt het ook op tegen groepsleider West Ham (6 op 6). Ook daar is het ook met een half oog kijken naar Boekarest - Silkeborg en omgekeerd. En Gent? Dat staat samen met Djurgarden op kop in de groep met 4 op 6.

Slotsom?

Binnen twee weken kunnen we al heel veel weten. Als de Belgische teams enigszins gelijke tred kunnen houden met de andere topclub in de groep, dan zou het wel eens een héél interessante Europese lente kunnen worden.