Jutgla windt er geen doekjes om: "Eigenlijk was ik geen spits"

Ferran Jutgla maakt mee het mooie weer bij Club Brugge, maar zijn carrière had duidelijk anders kunnen lopen.

In 2015 en in 2021 werd Ferran Jutgla aan de deur gezet bij Espanyol. Maar, zo vertelt hij aan Sportvoetbalmagazine, gebeurde dat ook bij Valencia en CF Damm.

“Er zijn momenten geweest dat ik overwoog om te stoppen met voetballen. Toen ik op mijn zestiende voor de eerste keer bij Espanyol aan de deur gezet werd, wist ik niet meer goed wat ik met mijn leven ging doen”, vertelt de Spanjaard.

Al ziet Jutgla zelf ook waarom het fout liep. “Vroeger stond ik niet in de spits en speelde ik eerder als winger. Nu kan ik mijn talent pas ten volle laten zien op een positie die me beter ligt.”

Xavi was de eerste trainer die hem in de spits plaatste. “Toen ik vorig seizoen bij Barça zat, hadden ze op een gegeven moment geen spitsen. Er zat iemand in de technische staf die me kende van mijn twee seizoenen bij Sant Andreu en die voorstelde om mij als spits uit te proberen. Dat ging goed. Toen ik later weer afzakte naar Barça B ben ik op die positie blijven staan.”